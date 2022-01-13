"لوسيد" للسيارات الكهربائية تدرس بناء مصنع لها في السعودية

أعلنت شركة "لوسيد " للسيارات الكهربائية، أنها تجري محادثات مع السعودية لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 أو 2026، في مدينة جدة.

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وقال رئيس مجلس إدارة "لوسيد"، بحسب شبكة "بلومبرغ" الأمريكية: "الآن بعد أن نجحنا في إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، يتجه اهتمامنا إلى هذا المصنع في السعودية".

كما نقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة السيارات الأمريكية تجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة، لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر، وتحديدا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما ينظر لنيوم كموقع محتمل أيضا.

وتمتلك السعودية طموحا كبيرا في تحقيق الريادة في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط، إذ كشفت شبكة "بلومبرغ" مطلع الشهر الماضي، عن إجراء المملكة محادثات متقدمة مع شركة "فوكسكون" متعددة الجنسيات، المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لتصنيع السيارات الكهربائية محليا.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تسمها حينها، إن هناك محادثات متقدمة بين الطرفين، حيث سيؤسس صندوق الاستثمارات العامة شركة جديدة تسمى "فيلوسيتي"، والتي ستكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد.

المصدر: "سبق"