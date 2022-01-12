وزير سعودي: أشعر بالقلق من الانتقال إلى الطاقة النظيفة وهو يقودنا إلى مستقبل غير معروف

أعرب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن قلقه من سير ونتائج الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن مستقبل هذا التحول "غير معروف".

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وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي، اليوم الأربعاء في الرياض: "ما زلت أشعر بالقلق من انتقال الطاقة... في نهاية المطاف يمكن أن يصبح ذلك قفزة إلى مستقبل، مستقبل غير معروف للأسف".

وتابع: "يجب ألا نتخلى عن الأمن في مجال الطاقة في مصلحة مناورة ترويجية. من الضروري أن يكون هذا الانتقال مدروسا بشكل جيد".

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن الانتقال في مجال الطاقة معقد للغاية والعالم بحاجة إلى مزيد من المرونة.

وقال إن السعودية ستنشر قريبا استراتيجيتها للطاقة، لافتا إلى أن المملكة في وضع جيد لتصبح أرخص منتج لما يسمى بالهيدروجين الأخضر.

وصرح وزير الطاقة السعودي: "نموذج أعمالنا سيمكننا من القيام بذلك…. نحن منفتحون جدا على كل فرصة وكل تقنية تأتي في طريقنا".

المصدر: وكالات