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وزير الطاقة السعودي: المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي: المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل
AP Alberto Pezzali
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان
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كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن "المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل".

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وخلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين"، لافتا إلى أن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يركز بشدة على المحتوى المحلي، وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030".

وأعلن وزير الطاقة عن تأسيس شركة تابعة لـ "معادن"، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج، مشيرا إلى أن "هناك توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%".

وكان  وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اقد فتتح اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

المصدر: "سبق"

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