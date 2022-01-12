سهم "ياندكس" يحلق بعد انفراج يتعلق بمشروعها لسيارات الأجرة ذاتية القيادة

أنهى سهم شركة "ياندكس"، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ بعد تقرير إيجابي عن مشروعها لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (بدون سائق).

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد أنهى سهم شركة "ياندكس" تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 3.69% عند 58.13 دولار.

ووفقا لتقارير فقد تم تجاوز العراقيل التي تواجه مشروع "ياندكس" لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (بدون سائق).

وقالت مصادر لصحيفة "فيدوموستي" إن الحكومة وافقت على المشروع، وسط مؤشرات على سيارات "ياندكس" للأجرة ذاتية القيادة قد تظهر بشكل تجريبي في شوارع موسكو في شهر فبراير المقبل.

المصدر: RT + "فيدوموستي"