أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في نحو شهرين
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فوق مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر الماضي.
وبحلول الساعة 08:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.12% إلى 83.82 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة عند مستوى 84.01 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر 2021.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 81.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مؤخرا في ظل مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".
المصدر: بلومبرغ + تاس
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