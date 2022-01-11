أسعار الوقود الأزرق في أوروبا تواصل الانخفاض

ذكرت وكالة "نوفوستي" أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تواصل التراجع، حيث هبطت خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير على مؤشر TTF، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 7.8% إلى مستوى 911.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتستمر أسعار الغاز في أوروبا بالانخفاض بعد أن كانت قد سجلت في 21 ديسمبر الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

ورجح خبراء تراجع الأسعار للإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من الولايات المتحدة وزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح الأوروبية.

المصدر: "نوفوستي"