ارتفاع أسعار النفط وسط قلق المستثمرين على الإمدادات من كازاخستان

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من حدوث انقطاع في صادرات الخام من كازاخستان، الدولة النفطية العضو في مجموعة "أوبك+".

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وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.43% إلى 81.22 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 78.73 دولار للبرميل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من كازاخستان.

وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم، عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين. وفي وقت سابق أشار توكايف إلى أن حربا إرهابية شنت ضد كازاخستان.

وشهدت كازاخستان اضطرابات في مطلع العام الجاري، التي انطلقت في البدء بطرح مطالب اقتصادية، لتتحول بعد ذلك إلى اشتباكات مسلحة بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال تخريب واسعة.

المصدر: نوفوستي