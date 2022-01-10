الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار

تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ31 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

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وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، سجل الدولار اليوم الاثنين 31050 ليرة للمبيع و31000 ليرة للشراء.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدم عنها، ارتفاعها.

المصدر: RT