"سوناطراك" الجزائرية تعتزم إجراء أول عملية تنقيب في عرض البحر

تعتزم شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" إنجاز أول عملية حفر في عرض البحر سنة 2023، وفق ما أكده نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في الشركة، رشيد زرداني.

وأوضح زرداني في حديث مع الإذاعة الجزائرية أن عملية الحفر تتعلق بمنطقتين، الأولى بشرق الجزائر، والثانية في الحوض الغربي للبلاد.

وأضاف أن "سوناطراك" تستثمر "ما بين 800 مليون و1.2 مليار دولار سنويا في الأحواض الفارغة بهدف الحصول على المعلومات والتعرف على الإمكانيات النفطية فيها".

وفي سياق متصل، أكد زرداني وجود محادثات "بلغت مستوى متقدما جدا" بشأن مشروع "ذو مستوى عالمي" لإنتاج المواد البلاستيكية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية