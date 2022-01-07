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لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.. تراجع حاد في سعر "بيتكوين"

مال وأعمال

لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.. تراجع حاد في سعر
العملة المشفرة بيتكوين
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شهدت العملة المشفرة "بيتكوين" تراجعا كبيرا، اليوم الجمعة، حيث هوى سعرها إلى نحو 41 ألف دولار، لأول مرة منذ شهر سبتمبر الماضي.

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وتراجعت "بيتكوين" بنسبة 3.5 بالمئة، لتصل إلى 41598.86 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 40 بالمئة مقارنة بمستواها القياسي الذي وصل إلى نحو 69 ألف دولار في 10 نوفمبر الماضي.

كما شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة وهي "إيثريوم"، تراجعا بنسبة تصل إلى 8.3 بالمئة مسجلة أقل من 3200 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر.

ويؤثر سعر "بيتكوين" في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.

المصدر: بلومبيرغ

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