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شركتا "غازبروم" الروسية و"Botas" التركية توقعان عقدا جديدا لتوريد الغاز لمدة 4 سنوات

مال وأعمال

شركتا
Sputnik
أرشيف
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وقعت شركة "غازبروم إكسبورت" وشركة "Botas" التركية للنفط والغاز عقدا جديدا لتوريد 5,75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 4 سنوات، عبر خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

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وجاء في بيان صدر عن شركة "غازبروم إكسبورت": " تم توقيع عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعي إلى "Botas" ابتداء من 1 يناير عام 2022. ويقضي هذا العقد بتوريد ما يصل إلى 5,75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال السنوات الأربع القادمة عبر خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن تركيا وشركة "غازبروم" الروسية (الشركة الأم لـ"غازبروم إكسبورت" تجريان مفاوضات بشأن زيادة واردات الغاز إلى تركيا، لأن خط "السيل التركي" في عام 2022 له قدرات غير مطلوبة سابقا، لتوريد 9,75 مليار متر مكعب من الغاز.

يشار إلى أن شركة "غازبروم" قامت بتوريد الغاز إلى تركيا خلال الأشهر الـ11 من عام 2021 بنسبة 83,7% أكثر مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2020.

تزود روسيا تركيا بالغاز عبر خطي الأنابيب عبر البحر الأسود. تم تدشين خط الأنابيب "السيل الأزرق" في نهاية عام 2002 وتقدر قدرته التصميمية 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ويتكون خط الأنابيب "السيل التركي" من خطين، أحدهما مخصص لتوريد الغاز للمستهلكين الأتراك، والثاني لتوريد الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا. وتبلغ القدرة الإجمالية لـ "السيل التركي" 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتم تدشينه في يناير عام 2020.

المصدر: تاس

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