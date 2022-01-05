كازاخستان.. تهافت على سحب الأموال من البنوك مع انقطاع الإنترنت

أفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان"، بأن سكان العاصمة الكازاخستانية نور سلطان يتهافتون اليوم لسحب الأموال من البنوك وسط احتجاجات تشهدها عدة مدن.

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وأشارت الوكالة إلى أن الإقبال على سحب الأموال يأتي في ظل توقف المدفوعات غير النقدية بسبب انقطاع الإنترنت في البلاد.

وتشهد كازاخستان منذ مطلع هذا العام موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدد من المدن.

وفي ظل ذلك انقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء كازاخستان، وفقا لما أظهرته بيانات خدمة NetBlocks، كما أن مستخدمين من خارج كازاخستان أبلغوا عن مشاكل في الوصول إلى مواقع إلكترونية لبعض الوكالات الحكومية في كازاخستان.

المصدر: "سبوتنيك كازاخستان"