 
مباشر

إيران: إنتاج النفط سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر

مال وأعمال

إيران: إنتاج النفط سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3zp

قال مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، إن إنتاج النفط في البلاد سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر حتى 20 مارس القادم.

إقرأ المزيد
تقرير: برنامج إيران النووي يشعل توترا جديدا بين الولايات المتحدة وإسرائيل
تقرير: برنامج إيران النووي يشعل توترا جديدا بين الولايات المتحدة وإسرائيل

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، في تصريح له إن مستوى الانتاج سيعود بدعم مشاريع تتمحور حول الآبار.

وأوضح أن حجم إنتاج النفط الإيراني بالوقت الراهن يتناسب مع الاحتياجات المحلية والأسواق التصديرية.

وأكد أنه تم تقديم حزمات مشاريع للحفاظ وزيادة إنتاج 28 مكمنا نفطيا وإبرام عقودها.

المصدر: "فارس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا