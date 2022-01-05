إيران: إنتاج النفط سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر

قال مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، إن إنتاج النفط في البلاد سيعود إلى مستوياته ما قبل الحظر حتى 20 مارس القادم.

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وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، في تصريح له إن مستوى الانتاج سيعود بدعم مشاريع تتمحور حول الآبار.

وأوضح أن حجم إنتاج النفط الإيراني بالوقت الراهن يتناسب مع الاحتياجات المحلية والأسواق التصديرية.

وأكد أنه تم تقديم حزمات مشاريع للحفاظ وزيادة إنتاج 28 مكمنا نفطيا وإبرام عقودها.

المصدر: "فارس"