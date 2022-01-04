4.5 مليون أمريكي يغيّرون وظائفهم في نوفمبر بحصيلة قياسية جديدة

انتقل 4.5 مليون أمريكي لوظائف أخرى في نوفمبر الماضي في مؤشر على الثقة وأن سوق العمل الأمريكي يتعافى بقوة من ركود العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وسجلت وزارة العمل الأمريكية في استطلاعها الشهري للوظائف الشاغرة وتغير الأعمال نشر أصحاب الأعمال 10.6 مليون وظيفة شاغرة في نوفمبر، بانخفاض عن 11.1 مليون وظيفة في أكتوبر، لكنه مازال معدلا مرتفعا تاريخيا.

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وأشارت إلى أن أصحاب الأعمال وظفوا أكثر من 6.7 مليون شخص في نوفمبر بارتفاع عن 6.5 مليون شخص في أكتوبر.

ولفتت إلى أن 4.5 مليون موظف أمريكي استقالوا من وظائفهم في نوفمبر، في حصيلة قياسية جديدة لعدد المستقيلين من وظائفهم منذ بداية الجائحة.

ويتعافى سوق العمل من ركود العام الماضي الذي كان قصيرا لكنه عنيف بسبب جائحة كورونا.

وأطاح أصحاب الأعمال بأكثر من 22 مليون وظيفة في مارس وأبريل من العام 2020، وقفز مؤشر البطالة إلى 14.8 بالمائة.

لكن الإنفاق الحكومي الضخم ونشر اللقاحات المضادة لكورونا أديا إلى تعافي الاقتصاد.

وأضاف أصحاب الأعمال 18.5 مليون وظيفة منذ أبريل 2020، لكن هذا يعني حرمان الولايات المتحدة من 3.9 مليون وظيفة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل الجائحة.

وسينشر تقرير وظائف ديسمبر الجمعة، حيث من المتوقع أن يظهر خلق الاقتصاد 393 ألف وظيفة إضافية هذا الشهر، وفقا لاستطلاع من مؤسسة "فاكت سيت" للبيانات.

المصدر: "أسوشيتد برس"