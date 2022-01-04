أردوغان: قضينا على "الفقاعة" وحان الوقت لجني الثمار
AFP الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته قضت على ما وصفها بفقاعة سعر صرف العملات الأجنبية، عبر حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان أن تركيا "تجاوزت المرحلة الأصعب"، وأنه "حان الوقت لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا".
وقال أردوغان إن حكومته "تتخذ الخطوات اللازمة لجعل تركيا بين الاقتصادات الـ10 الأكبر في العالم".
واعتبر أن تحقيق تركيا صادرات تجاوزت قيمتها 225 مليار دولار خلال 2021، "دليل على تقدمها في المسار الصحيح".
المصدر: "الأناضول"
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