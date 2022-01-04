 
مباشر

تراجع ضخ الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا بأكثر من 25٪

مال وأعمال

تراجع ضخ الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا بأكثر من 25٪
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3pj

قالت شركة eustream، المشرفة على منظومة نقل الغاز في سلوفاكيا، إن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا تراجع بأكثر من 25٪ وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الشركة، أن ضخ الغاز، خلال اليوم الماضي، انخفض عبر نقطة الوصل أوجغورود- فيلكي كابوشاني(على حدود أوكرانيا وسلوفاكيا) بنسبة 26.6 في المائة - من 35.5 مليون إلى 26.1 مليون متر مكعب.

وبدأ الانخفاض في حجم ترانزيت الغاز في اليوم الأول من العام الجديد.

في 31 ديسمبر بلغ هذا المؤشر 83.8 مليون متر مكعب، وفي 1 يناير تراجع بنسبة 40 في المائة - إلى 49.5 مليون، وفي 2 يناير - بمقدار الثلث، إلى 35.5 مليون.

في نوفمبر، تلقت سلوفاكيا من 42.7 إلى 94.5 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، وفي ديسمبر - من 69.1 إلى 90.2 مليون.

إقرأ المزيد
ألمان يشتكون من رسوم ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا
ألمان يشتكون من رسوم ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا

ويجري هذا الانخفاض في ترانزيت الغاز، على خلفية امتناع "غازبروم"  عن حجز أي حجم لترانزيت الغاز بواسطة خط أنابيب "يامال – أوروبا" عبر بولندا خلال أسبوعين تقريبا.

وكما أوضح المتحدث باسم "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، يكمن سبب عدم حجز أي كميات للترانزيت عبر هذا الخط، في أن بعض العملاء، ولا سيما من فرنسا وألمانيا، تلقوا الحجم السنوي من الغاز بالكامل ولم يقدموا أي طلبات جديدة لشراء الغاز.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا