تراجع ضخ الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا بأكثر من 25٪

قالت شركة eustream، المشرفة على منظومة نقل الغاز في سلوفاكيا، إن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا تراجع بأكثر من 25٪ وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الشركة، أن ضخ الغاز، خلال اليوم الماضي، انخفض عبر نقطة الوصل أوجغورود- فيلكي كابوشاني(على حدود أوكرانيا وسلوفاكيا) بنسبة 26.6 في المائة - من 35.5 مليون إلى 26.1 مليون متر مكعب.

وبدأ الانخفاض في حجم ترانزيت الغاز في اليوم الأول من العام الجديد.

في 31 ديسمبر بلغ هذا المؤشر 83.8 مليون متر مكعب، وفي 1 يناير تراجع بنسبة 40 في المائة - إلى 49.5 مليون، وفي 2 يناير - بمقدار الثلث، إلى 35.5 مليون.

في نوفمبر، تلقت سلوفاكيا من 42.7 إلى 94.5 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، وفي ديسمبر - من 69.1 إلى 90.2 مليون.

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ويجري هذا الانخفاض في ترانزيت الغاز، على خلفية امتناع "غازبروم" عن حجز أي حجم لترانزيت الغاز بواسطة خط أنابيب "يامال – أوروبا" عبر بولندا خلال أسبوعين تقريبا.

وكما أوضح المتحدث باسم "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، يكمن سبب عدم حجز أي كميات للترانزيت عبر هذا الخط، في أن بعض العملاء، ولا سيما من فرنسا وألمانيا، تلقوا الحجم السنوي من الغاز بالكامل ولم يقدموا أي طلبات جديدة لشراء الغاز.

المصدر: نوفوستي