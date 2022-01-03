نائب وزير الخارجية: روسيا ليست ملزمة بتوريد كل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين، إن بلاده ليست ملزمة بتوريد كل الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

وأضاف نائب الوزير، في حديث لوكالة "نوفوستي": "إذا كان الهدف هو فقط ضخ كل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، فنحن لسنا ملزمين بالقيام بذلك. نحن ننفذ كل العقود الموقعة بالكامل، بل وحتى مع زيادة 8-10٪".

في وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تؤيد تمديد عقد نقل الغاز الروسي بعد عام 2024.

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ووفقا لعقد ترانزيت الغاز، ومدته خمس سنوات، الموقع بين روسيا وأوكرانيا في نهاية ديسمبر 2019، تعهدت شركة غازبروم بضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2020 و 40 مليارا في السنوات الأربع اللاحقة.

من جانبه أكد رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر، أن الشركة مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، وذلك وفقا للجدوى الاقتصادية والوضع الفني لمنظومة نقل الغاز الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي