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دراسة: غالبية الروس يخططون لتغيير عملهم هذا العام

مال وأعمال

دراسة: غالبية الروس يخططون لتغيير عملهم هذا العام
Sputnik
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قالت دراسة اجتماعية نفذها موقع الخدمات "Rabota.ru"، إن غالبية الروس (71٪) يخططون لتغيير مكان عملهم في عام 2022. وهم يتوقعون رواتب أعلى في المكان الجديد.

وأجريت الدراسة في ديسمبر 2021 في جميع مقاطعات روسيا. وشارك فيها أكثر من 5000 شخص فوق سن 18 عاما.

وأضافت الدراسة: "يتوقع 76٪ من المشاركين الحصول على رواتب عالية في العمل الجديد، وأشار 58٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يرغبون بالعمل في فريق جيد تقوده إدارة مناسبة، وتوقع 48٪ الحفاظ على التوازن بين العمل والراحة".

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ويلاحظ أن 37٪ يبحثون عن فرص جديدة للترقي في السلم الوظيفي، و 33٪ يبحثون عن فرص للتعلم والتدريب، و 32٪ يبحثون عن مهام شيقة.

وشدد 27٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، على أهمية قرب مكان العمل من السكن، ونوه 24٪ بالبحث عن ساعات عمل مرنة. وقال 22٪ إنهم يرغبون في العمل عن بعد في وظيفتهم الجديدة، ويرغب 12٪ في الحصول على وظيفة بدون قواعد للملابس.

المصدر: تاس

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