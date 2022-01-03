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وزير: الثروات الباطنية في روسيا لا نهائية

مال وأعمال

وزير: الثروات الباطنية في روسيا لا نهائية
Sputnik
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قال وزير الموارد الطبيعية الروسية ألكسندر كوزلوف، إن الثروات الباطنية والموارد الطبيعية في روسيا لن تنفد أبدا.

وشدد الوزير، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، على أن البلاد لن تعاني أبدا من نقص الموارد الطبيعية.

وأضاف كوزلوف: "لدينا واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث الثروات الباطنية، ولن تنفد احتياطاتنا في هذا المجال أبدا. لكن الموضوع يكمن في نجاعة استغلالها ومدى ربحية استخدام هذه الاحتياطيات".

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وأوضح الوزير، أن روسيا تحتل مراكز رائدة في مجال إنتاج النفط والغاز وكذلك استخراج الذهب والفضة والنحاس.

وأكد الوزير، على أنه تتوفر في مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا والقطب الشمالي أكبر الإمكانيات لاكتشاف احتياطيات ضخمة من الثروات الباطنية.

المصدر: نوفوستي

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