احتياطي روسيا المالي الدولي يجدد حده الأقصى التاريخي

قال بنك روسيا المركزي، إن احتياطي روسيا المالي الدولي زاد في الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر بنسبة 0.7٪ ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 630.5 مليار دولار.

وذكر البنك في بيانه، أن الرقم القياسي السابق كان 626.3 مليار دولار – وتم تسجيله لأول مرة في 19 نوفمبر، وتكرر في 17 ديسمبر.

وأضاف البيان: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية مع حلول 24 ديسمبر 630.5 مليار دولار ، بزيادة عن الأسبوع بمقدار 4.2 مليار دولار، أو 0.7٪ ، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملات الأجنبية في إطار قواعد الميزانية".

والاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا الاتحادية تتمثل في الأصول الأجنبية العالية السيولة الموجودة تحت تصرف بنك روسيا والحكومة الروسية.

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وتتكون هذه الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والموقف الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والأصول الاحتياطية الأخرى من العملات الصعبة.

في عام 2020 ، زادت الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية بنسبة 7.5٪، ومع حلول 1 يناير من هذا العام، بلغت 595.8 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي