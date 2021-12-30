مسؤول روسي: لا يوجد خيار "ب" فيما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي-2"

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن ثقته في أن يتم إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2"، والذي هو عبارة عن أنبوبين لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

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وردا على سؤال حول إمكانية وقف عملية اعتماد مشروع "السيل الشمالي-2" في أوروبا، قال نوفاك، إن الكرملين لا يعترف بخيار غير إطلاق المشروع، لا يوجد خيار "ب" (ثانوي)، وأضاف: "نحن لا نفكر في مثل هذه الخيارات".

وأشار إلى أنه من المتوقع إطلاق "السيل الشمالي-2" بناء على الجدول الزمني المحدد للتصديق على المشروع.

والآن يجري العمل على إصدار تصاريح في ألمانيا لضخ الغاز الروسي عبر مسار جديد وهو "السيل الشمالي-2".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وأمس أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك قائلا إن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين.

ويلقى المشروع معارضة من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما تدعم المشروع النمسا وألمانيا. وتعمل أوكرانيا جاهدة على عرقلة إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2"، إذ أن إطلاقه قد يساهم في تراجع إيرادات ترانزيت الغاز في السنوات القادمة.