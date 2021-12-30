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بينها دولة عربية.. تصنيف الدول من حيث حصة الذهب في احتياطاتها

مال وأعمال

بينها دولة عربية.. تصنيف الدول من حيث حصة الذهب في احتياطاتها
Reuters
صورة تعبيرية
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نشر مجلس الذهب العالمي مؤخرا تقريره لشهر ديسمبر 2021، وهو التقرير الختامي للعام 2021، والذي أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35582.3 طن من المعدن.

وشكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية من المعدن النفيس نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، ووصل ما تملكه من المعدن النفيس إلى 323.1 طن.

وعلى مستوى العالم تصدرت الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب، والتي بلغت 8133.5 طن.

كذلك أظهر التقرير حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لكل دولة، وتصدر لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب نحو 45.6% من إجمالي احتياطياته.

وفي ما يلي لائحة بأكبر الدول بحصة الذهب في احتياطياتها بناء على تقرير المجلس:

بينها دولة عربية.. تصنيف الدول من حيث حصة الذهب في احتياطاتها

المصدر: RT

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