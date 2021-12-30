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تونس.. توقيف مواطن يشتبه بامتلاكه قوالب حديدية لطباعة الدينار

مال وأعمال

تونس.. توقيف مواطن يشتبه بامتلاكه قوالب حديدية لطباعة الدينار
AFP
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أوقف الأمن التونسي، في ولاية بن عروس، مواطنا من سكان المروجات، يشتبه بأنه صاحب القوالب الحديدية لطباعة الدينار التونسي التي تم حجزها بمكتب الديوانة للطرود البريدية.

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وعلمت "موزاييك" أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت ليلة أمس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني في بن عروس بالاحتفاظ بكهل من سكان المروجات، تبين أنه صاحب القوالب الحديدية لطباعة الدينار التونسي التي تم حجزها بمكتب الديوانة للطرود البريدية".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه به وهو من منطقة القصرين ويقطن بجهة المروجات جنوب العاصمة، تولى اقتناء تلك القوالب الحديدية من شركة أجنبية تنشط بالهند.

وتتواصل الأبحاث مع المشتبه به الذي ينتظر إحالته غدا على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث معه.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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