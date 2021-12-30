 
مباشر

أي الجنسيات تشتري أقدم وأغلى المساكن في إيل دو فرانس؟

مال وأعمال

أي الجنسيات تشتري أقدم وأغلى المساكن في إيل دو فرانس؟
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2ls

أفاد موقع جزائري، بأن الجزائريين يحتلون المرتبة الثالثة من ضمن 5 دول تشتري أقدم وأغلى المساكن في Ile de France.

إقرأ المزيد
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية

وبحسب موقع "فيزا وسفر" الجزائري، تشير بيانات نشرها كتاب العدل في باريس الكبرى إلى أن البرتغاليين احتلوا المركز الأول بين المشترين الأجانب للعقارات الأغلى والأقدم في إيل دو فرانس بحصة 15.3 بالمائة، يليهم الصينيون (10.1٪) والجزائريون (7.8٪) والرومانيون (7٪) وأخيرا الإيطاليون (6.5٪).

وكشفت الدراسة عن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة + 5.1٪ في منطقة إيل دو فرانس.

وأضافت الدراسة أنه "تختلف حصة المشترين من الجنسيات الخمس من سنة إلى أخرى ولكن أيضا بين باريس والضواحي الداخلية والضواحي الداخلية".

ومع ذلك، يحتل الجزائريون المركز الثالث في عام 2021 في نفس الوقت للضواحي الداخلية والخارجية بحصة 3.4٪ و 4.2٪ على التوالي.

لا تحدد البيانات المنشورة ما إذا كان هؤلاء هم جزائريون مقيمون في فرنسا حصريا أم أن جزائريين من الجزائر هم أيضا من بين هؤلاء المشترين الأجانب.

المصدر: موقع "فيزا وسفر" الجزائري

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا