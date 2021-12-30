أي الجنسيات تشتري أقدم وأغلى المساكن في إيل دو فرانس؟

أفاد موقع جزائري، بأن الجزائريين يحتلون المرتبة الثالثة من ضمن 5 دول تشتري أقدم وأغلى المساكن في Ile de France.

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وبحسب موقع "فيزا وسفر" الجزائري، تشير بيانات نشرها كتاب العدل في باريس الكبرى إلى أن البرتغاليين احتلوا المركز الأول بين المشترين الأجانب للعقارات الأغلى والأقدم في إيل دو فرانس بحصة 15.3 بالمائة، يليهم الصينيون (10.1٪) والجزائريون (7.8٪) والرومانيون (7٪) وأخيرا الإيطاليون (6.5٪).

وكشفت الدراسة عن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة + 5.1٪ في منطقة إيل دو فرانس.

وأضافت الدراسة أنه "تختلف حصة المشترين من الجنسيات الخمس من سنة إلى أخرى ولكن أيضا بين باريس والضواحي الداخلية والضواحي الداخلية".

ومع ذلك، يحتل الجزائريون المركز الثالث في عام 2021 في نفس الوقت للضواحي الداخلية والخارجية بحصة 3.4٪ و 4.2٪ على التوالي.

لا تحدد البيانات المنشورة ما إذا كان هؤلاء هم جزائريون مقيمون في فرنسا حصريا أم أن جزائريين من الجزائر هم أيضا من بين هؤلاء المشترين الأجانب.

المصدر: موقع "فيزا وسفر" الجزائري