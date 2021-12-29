وزير المالية التركي: تقلبات الليرة غير مقلقة

قلل وزير المالية التركي نور الدين النبطي من تأثير التقلبات الحاصلة لليرة التركية، على خلفية هبوطها 7 بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن حققت مكاسب ضخمة الأسبوع الماضي.

وقال النبطي في تصريح لقناة "سي إن إن التركية" إن "التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق وإنها ستعود إلى المستويات العادية".

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وأشار إلى أنه "لم تكن هناك أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة عندما أعلن عن نموذج اقتصادي جديد دفع الليرة لتسجيل انتعاش قوي".

وتراجعت العملة التركية لثالث جلسة على التوالي اليوم لتهبط سبعة بالمئة، مبددة المزيد من المكاسب الضخمة التي حققتها الأسبوع الماضي، مع استمرار المخاوف حيال زيادة حادة في التضخم وسلسلة تخفيضات لأسعار الفائدة.

المصدر: "رويترز"