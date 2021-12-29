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وكالة: مرشح الكويت يحظى بشعبية واسعة داخل "أوبك"

مال وأعمال

وكالة: مرشح الكويت يحظى بشعبية واسعة داخل
Reuters
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ذكرت وكالة "رويترز" أن مرشح الكويت لرئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يحظى بتأييد واسع داخلها، وسيكون مرشحا وحيدا لترؤسها.

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ونقلت الوكالة عن مصدرين، أن هيثم الغيص، المحافظ الكويتي السابق لدى "أوبك"، هو المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام.

وأضافا أن الأمين العام الحالي، محمد باركيندو، من غير المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه.

المصدر: "رويترز"

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