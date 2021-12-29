مصر تعلن رفع سعر أحد أهم السلع الاستراتيجية في البلاد

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، رفع سعر كيلوغرام السكر في المجمعات الاستهلاكية إلى 10.5 جنيه، بداية من شهر يناير، بدلا من سعر 8.5 جنيه للكيلوغرام.

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وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن سعر السكر خارج منظومة التموين يتراوح بين 11 و13 جنيهًا، لافتًا إلى ارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين، موضحا: "كل 10 أطنان قصب تنتج طن سكر، بينما كل 7.5 طن بنجر تنتج طن سكر"، ولا يمكن أن يتحمل المصنعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع والتصنيع.

وتابع الوزير: "قبل اتخاذ القرار حصلت على العديد من التقارير من الأسواق، واطّلعت على الدراسات الخاصة بالأسواق والغرف التجارية"، لافتا إلى أنه اتخذ قرارًا برفع السعر لعدم وجود تسريب في الأسواق.

المصدر: "المصري اليوم"