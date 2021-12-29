بوتين عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل "السيل الشمالي-2": كل شيء يتوقف على الأوروبيين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين، في معرض تعليقه على إعلان شركة "غازبروم" عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

وردا على إعلان رئيس "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، عن استكمال ملء السلسلة الثانية من "السيل الشمالي-2" بالغاز وجاهزية خط الأنابيب بالكامل لبدء تشغيله، هنأ بوتين الشركة الروسية وشركائها الأوروبيين باستكمال العمل على إنشاء خط الأنابيب هذه.

وتابع: "الآن يتوقف كل شيء بطبيعة الحال على شركائنا المستهلكين في أوروبا وخصوصا في ألمانيا، وبمجرد اتخاذهم قرارا لبدء العمل، سينطلق تصدير كميات إضافية كبيرة من الغاز الروسي إلى أوروبا".

وأبدى الرئيس الروسي قناعته بأن بدء تشغيل "السيل الشمالي-2" سيؤثر إيجابا على أسعار الغاز، مشيرا إلى أن كافة الدول التي تستهلك الغاز الروسي، منها أوكرانيا، ستشعر فورا بهذا التأثير الإيجابي.

يذكر أن "السيل الشمالي-2" يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، ومخطط له لنقل ما يصل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويعد أطول خط أنابيب بحري على مستوى العالم حيث يبلغ طوله 1234 كلم.

المصدر: RT