روسيا وبيلاروس تتفقان على مواصلة التعاون في صناعة الطائرات

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماعهما، اليوم الأربعاء، على مواصلة العمل المشترك بين البلدين في مجال صناعة الطائرات.

وعقد الرئيسان الروسي والبيلاروسي، اليوم، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اجتماعا بحثا فيه العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاقتصادية.

وأعرب لوكاشينكو خلال اللقاء عن تقديره لموقف روسيا الداعم للتعاون مع بيلاروس في مجال صناعة الطائرات.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن "بيلاروس تمتلك مصانع طائرات مدنية وعسكرية على حد سواء، لذلك فإنه يمكن للبلدين تحقيق الكثير من خلال هذا التعاون، ولا سيما أن مشاريع مثل هذه مطلوبة لصناعة الطائرات الروسية".

كذلك أرجع الرئيس البيلاروسي الفضل لروسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لبيلاروس هذا العام، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على مينسك.

بدوره أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات بين روسيا وبيلاروس، وأعرب عن ثقته في أن تنفيذ البرامج المشتركة بين البلدين سيخلق ظروفا أفضل لتنمية اقتصادات روسيا وبيلاروس.

وذكر الرئيس الروسي أن روسيا وبيلاروس تبنيتا 28 برنامجا هذا العام في إطار دولة الاتحاد بينهما. وأشار إلى أن التبادل التجاري الثنائي تراجع في 2020 بنسبة 17% بسبب جائحة كورونا، فيما سجل نموا بنسبة 36% في 2021.

المصدر: تاس