أردوغان: تركيا تمتلك البنية التحتية التنموية الأشمل والأحدث بين البلدان المتقدمة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعتبر اليوم دولة تمتلك البنية التحتية التنموية الأشمل والأحدث بين البلدان المتقدمة والنامية.

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وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح نفق بيرين كايالار، قال أردوغان " تركيا اليوم، تعتبر دولة تمتلك البنية التحتية التنموية الأشمل والأحدث بين البلدان المتقدمة والنامية. وفي الوقت الذي يهتز فيه نظام الإدارة والاقتصاد العالمي من جذوره ويشهد العالم مخاض ولادة نظام جديد، فإن تركيا تتقدم بكل عزيمة نحو تحقيق أهدافها من خلال هذه البنية التحتية".

وتمنى أن يعود نفق بيرين كايالار، الذي يقع على الطريق الواصل بين محافظتي أرضروم وأرتفين، بالخير والفائدة على الشعب التركي، مضيفا أن هذا النفق يعتبر "أحد أهم عناصر المشروع لجعل حركة النقل بين منطقتي جنوب وشرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود مستمرة دون انقطاع".

وأضاف إن المشروع الذي يبلغ طول نفقه 2272 مترا، ومع الطرق المؤدية إليه يبلغ طوله الإجمالي 3.4 كيلومتر، سيضمن استمرارا سريعا وآمنا ودون انقطاع لحركة مرور البشر والمنتجات بين أرضروم وآرتفين.

أوضح الرئيس التركي أن النقل هو أحد المجالات التي نفذت فيها الحكومة معظم استثماراتنا في الـ 19 عاما الماضية، مستطردا بالقول: "لقد قمنا بإنشاء الطرق السريعة المزدوجة، وبنينا الأنفاق والجسور، وجددنا شبكة السكك الحديدية، ورفعنا عدد مطاراتنا إلى 56 مطارا، وقدمنا ​​هذه الخدمة إلى كل ركن من أركان بلدنا. كما جعلنا هذه الفرصة جاهزة لتجارتنا الخارجية مع الموانئ العملاقة التي بنيناها ووسعناها على شواطئ مختلفة في بلدنا".

المصدر: الرئاسة التركية