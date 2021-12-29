"دانة غاز" الإماراتية تتسلم دفعة مالية من الحكومة المصرية

أعلنت شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الاربعاء، استلامها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الجاري، من الحكومة المصرية.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه باستلامها هذه الدفعة ينخفض إجمالي المبالغ المستحقة على مصر إلى أقل من 30 مليون دولار (110 ملايين درهم)، وذلك عند أدنى مستوى منذ بدء عملياتها التشغيلية في مصر عام 2007.

وأشارت إلى أن هذه الدفعة الجديدة تمثل استكمالا للدفعات النقدية السابقة التي استلمتها على امتداد العام الجاري، الذي شهدت خلاله تحسنا جذريا في مستوى تحصيل مستحقاتها.

وأوضحت، في بيانها، إن إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال العام الجاري ارتفعت بنسبة 130% لتصل إلى 184 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليون دولار في العام الماضي.

واستثمرت شركة "دانة غاز" ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام 2007، لتصبح الشركة خامس منتج للغاز في مصر، بمعدل 29200 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

المصدر: وام