الليرة التركية تواصل تبديد المكاسب الكبيرة

تراجعت الليرة التركية 1.7 بالمئة، اليوم الأربعاء، لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة، التي حققتها الأسبوع السابق، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.

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وهبطت العملة التركية إلى 12.02 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، من 11.8 ليرة للدولار عند الإغلاق أمس الثلاثاء.

ورغم ارتفاعها أكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38% من قيمتها هذا العام.

المصدر: رويترز