الليرة التركية تواصل تبديد المكاسب الكبيرة
Reuters
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تراجعت الليرة التركية 1.7 بالمئة، اليوم الأربعاء، لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة، التي حققتها الأسبوع السابق، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.
وهبطت العملة التركية إلى 12.02 ليرة للدولار، بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، من 11.8 ليرة للدولار عند الإغلاق أمس الثلاثاء.
ورغم ارتفاعها أكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38% من قيمتها هذا العام.
المصدر: رويترز
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