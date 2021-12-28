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وزير الكهرباء المصري: نسعى لتزويد ليبيا بالطاقة الكهربائية

مال وأعمال

وزير الكهرباء المصري: نسعى لتزويد ليبيا بالطاقة الكهربائية
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وزير الكهرباء المصري محمد شاكر
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استعرض وزير الكهرباء المصري محمد شاكر جهود بلاده في دعم خططها لتزويد دول بالكهرباء، من بينها ليبيا، بخط كهربائي مصري.

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وخلال افتتاح مجموعة من مشروعات الكهرباء والطاقة جرى أمس الاثنين في مدينة أسوان بصعيد مصر، بحضور رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، أكد شاكر أن وزارته تسعى لزيادة جهودها لتصدير الكهرباء لعدة دول، مشيرا إلى مواكبتها للنمو الهائل في حجم الطلب على الكهرباء.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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