رئيس الوزراء اللبناني: سنصل قريبا إلى تغذية كهربائية بمعدل 10 ساعات يوميا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن لبنان سيصل قريبا إلى تغذية كهربائية بمعدل 10 ساعات يوميا.

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وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نجيب ميقاتي ببيروت اليوم عرض فيه آخر المستجدات في الساحة اللبنانية وتطرق إلى ملف الانتخابات النيابية والعلاقات الخارجية ومسألة انعقاد الحكومة.

وفي سياق متصل، كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري، فواز الضاهر، عن أن يوم الخميس القادم ستنتهي أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان.

المصدر: RT