الليرة التركية تنخفض بعد قرار حكومي طال ودائع الدولار

ذكرت وكالة "نوفوستي" أن السلطات التركية ستفرض رسوما سنوية على الودائع بالعملات الأجنبية، وعقب ذلك سجلت العملة التركية تراجعا أمام نظيرتها الأمريكية.

ووفقا للوكالة فإن السلطات ستفرض رسوما سنوية بنسبة 1.5% على الودائع المقومة بعملات أجنبية.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 3.16% إلى 11.8851 ليرة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وكانت العملة التركية قد هوت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 ليرة مقابل الدولار، وذلك بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.

وعقب ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لدعم العملة التركية، ونتيجة لذلك سجلت العملة التركية يوم الجمعة الماضي مستوى 10.7 ليرة مقابل الدولار.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي