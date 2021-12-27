المركزي الروسي: التضخم السنوي في روسيا سيكون أكثر من 8%

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن نسبة التضخم السنوي في روسيا في ختام عام 2021 ستبلغ أكثر من 8%.

وقالت نبيولينا في حديث لقناة "روسيا-1" اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن "يتجاوز التضخم قليلا الـ 8%. وهذا مستوى عال، أكثر من مستوانا المستهدف البالغ 4%".

وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 10.8%، والفواكه والخضروات بنسبة 19.4%. وارتفعت كذلك أسعار السيارات والمواد الإنشائية.

وأضافت أنه منذ سبتمبر الماضي بدأت الأسعار بالتراجع، وأن أسعار الخدمات كانت تنمو بوتائر أدنى من المستوى العام لنموها.

وذكرت نبيولينا أن البنك المركزي يسجل ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية، لكن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض سيكون أدنى من ارتفاع نسبة التضخم وسعر الفائدة الأساسي.

المصدر: "تاس"