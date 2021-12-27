أسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تراجع المخاوف بشأن تأثير "أوميكرون"

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الاثنين مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور كورونا الجديد "أوميكرون" محدودا على الطلب العالمي في عام 2022.

وصعد خام برنت 2.46 دولار، أو ما يعادل 3.23%، إلى 78.60 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار، أي 2.41%، إلى 75.57 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع برنت بأكثر من 45 بالمئة هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض تحالف "أوبك+" لإنتاجه.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور "أوميكرون" يسبب أعراضا متوسطة من المرض.

وتستأنف اليوم المحادثات بين قوى عالمية وإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما قد يقود في نهاية المطاف إلى زيادة صادرات إيران من النفط.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع "أوبك+" المقبل في 4 يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير.

وفي الشهر الماضي، تمسكت "أوبك+" بسياستها لزيادة الإنتاج في شهر يناير على الرغم من انتشار "أوميكرون".

المصدر: "رويترز"