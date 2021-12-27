أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم تطلق نشاطها في البحرين

قالت "بينانس" بورصة الأصول المشفرة، اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة في مملكة البحرين.

وأوضحت "بينانس"، أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أن الموافقة جاءت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي البحريني في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

وما زال يتعين على الشركة استكمال إجراءات الطلب التي قالت إنها تتوقع استكمالها في الوقت المناسب.

المصدر: رويترز