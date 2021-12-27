السيسي يطالب المصريين بتغيير عدادات الكهرباء لحل مشكلة تواجههم

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من المواطنين في مصر بتغيير عدادات الكهرباء بأخرى حديثة مسبوقة الدفع، لحل مشكلة القراءات المغلوطة.

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وقال الرئيس المصري موجها حديثه لوزير الكهرباء محمد شاكر: "في ناس بتشتكي إنّ القراءة مش مظبوطة، فهي بقى العداد معاك وأنت اللي تشحنه ومحدش يقرالك وتنظم استخدامك".

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية، موجّها حديثه لوزير الكهرباء: "تبقى دي الخطة، نخلي عدادات الدولة المصرية مسبوقة الدفع، عشان نتجاوز مشكلة القراءات غير المسبوقة".

المصدر: الوطن