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رئيس أوكراني سابق: كان بإمكاننا شراء الغاز الروسي أرخص بعشر مرات من سعره اليوم

مال وأعمال

رئيس أوكراني سابق: كان بإمكاننا شراء الغاز الروسي أرخص بعشر مرات من سعره اليوم
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قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إن شركة"نافتوغاز أوكرانيا" كان بإمكانها شراء الغاز قبل الدخول في موسم الشتاء وبأسعار أرخص بعشر مرات مما تفعله الآن.

وأضاف بوروشينكو، أن أوكرانيا لم تدخل أبدا موسم (الشتاء) بمثل هذه الاحتياطيات المنخفضة من الغاز والفحم من قبل، منوها بأنه في بداية الشتاء كان بحوزة شركة نافتو غاز أوكرانيا أكثر من 2 مليار دولار ولم تشتري الغاز، عندما كانت كلفته أرخص بعشر مرات من سعره اليوم.

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إلى ذلك أفاد يوري فيترينكو، رئيس شركة الطاقة "نافتوغاز أوكرانيا" في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن كييف مجبرة على شراء الغاز بأي ثمن، لأن إنتاجها الخاص غير كاف، لذلك تنوي الشركة جذب أموال من الأسواق الدولية.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الإنتاج الأوكراني من الغاز الطبيعي لا يغطي احتياجات الأفراد والشركات في أوكرانيا.

وتشهد أوروبا ارتفاعا في الطلب على الوقود الأزرق، مع تراجع مخزونات الغاز الأرضية، الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية.

المصدر: "تاس"

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