روسيا تعلق على مطالب تعويضات أوروبية بقيمة 290 مليار دولار في منظمة التجارة العالمية

علقت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على شكوى تقدم بها الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية ضد روسيا، زعم فيها أن موسكو انتهكت قواعد المنظمة، وطالبها بدفع تعويضات عن ذلك.

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وفي إطار الشكوى يطالب الاتحاد الأوروبي روسيا بسداد 290 مليار يورو كتعويضات بسبب خسائر أدعى الاتحاد أنه تكبدها جراء برنامج روسيا لإحلال الواردات.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان إلى أن "المطالب الأوروبية تقتصر على إلغاء أو تعديل بعض الإجراءات الخاصة بروسيا، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي (في شكواه) قدر سوق المشتريات الروسية بنحو 290 مليار يورو، وليس بالضرر التي تكبده الاتحاد، علاوة على ذلك فإن قواعد منظمة التجارة العالمية لا تفترض سداد أي تعويضات".

وقالت الوزارة في البيان، إن موسكو وبروكسل أجريا مشاورات أوضح في إطارها الجانب الروسي أن الإجراءات (برنامج إحلال الواردات) المتخذة تتماشى تماما مع التزامات منظمة التجارة العالمية. وأكدت الوزارة أنها ستدافع عن المصالح الروسية بالإجراءات المناسبة.

في شهر يوليو الماضي، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد روسيا في إطار منظمة التجارة العالمية، وتزعم المفوضية وجود قيود على شركات أوروبية تمنعها من بيع سلع وخدمات إلى الشركات والمؤسسات الحكومية الروسية بسب نظام مشتريات حكومي روسي.

المصدر: نوفوستي