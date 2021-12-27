شركة أمريكية مشهورة تستثمر 3.5 مليار دولار في قطاع حيوي مصري

وقعت مصر اتفاقية مع شركة "أباتشي" الأمريكية تقوم بموجبها الشركة بالاستثمار في قطاع الطاقة، الذي يعد قطاعا حيويا، حسب ما نشرته وزارة البترول المصرية اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة، أن الشركة الأمريكية تلتزم بموجب الاتفاقية بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

ووقع الاتفاقية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وكل من عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وديفيد تشي نائب رئيس شركة "أباتشي" الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر.

وتأتى الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة "أباتشي" بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج.

المصدر: RT