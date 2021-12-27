ثلاثة أسباب تكبح نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين

قال مكتب الإحصاءات إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر جراء هبوط أسعار بعض المواد الخام وتعثر سوق العقارات وضعف طلب المستهلكين.

وارتفعت الأرباح 9.0% على أساس سنوي في نوفمبر لتصل إلى 805.96 مليار يوان (126.54 مليار دولار)وهو ما يقل كثيرا عن المكاسب التي بلغت 24.6% في أكتوبر.

وقال مكتب الإحصاءات إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر ارتفعت 38.0 % على أساس سنوي إلى 7.98 تريليون يوان وهو أبطأ من الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 والتي بلغت 42.2%.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

المصدر: رويترز