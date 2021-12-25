أردوغان: صادراتنا وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار خلال 2021 و"وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد على أساس سنوي".

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وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته باجتماع المجلس الاستشاري لفرع "حزب العدالة والتنمية" في ولاية غازي عنتاب: أن "تركيا حققت نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين ضمن مجموعة العشرين".

وبين أن "تركيا حققت نموا بمعدل 1.8 بالمئة بينما شهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 3.4 بالمئة العام الماضي".

وقال: "من خلال النمو بنسبة 7.2 بالمئة في الربع الأول و21.7 بالمئة في الربع الثاني و 7.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2021، فقد عززنا نجاحنا في العام السابق".

وأشار الرئيس التركي أن بلاده عوضت بشكل كبير خلال 2021 عن خسائرها في السياحة العام الماضي، مضيفا: "عام 2022 سيكون عاما أفضل بكثير لقطاعنا السياحي".

وأردف: "بينما توقفت الاستثمارات في العالم، تواصل بلادنا جذب الاستثمارات، تعمل مناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعنا ومنشآتنا بجدية وتنتج وتصدر".

المصدر: "الأناضول"