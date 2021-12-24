بوتين يحدد مهمة رئيسية أمام الحكومة الروسية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بأداء الحكومة الروسية، ووجهها بالعمل على رفع دخل المواطنين وحمايتهم من التقلبات الحادة في الأسعار.

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وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقده الرئيس بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية الجمعة عبر تقنية الفيديو (عن بعد).

وشدد على أن قضية زيادة دخل المواطنين هي مسألة أساسية للحكومة الروسية، مشيرا إلى ضرورة استخدام جميع الأدوات الاقتصادية لمواصلة كبح التضخم في البلاد.

وقال: "يجب أن تنمو المداخيل الحقيقية للمواطنين، كما يجب حماية الناس من التقلبات الحادة في الأسعار، التي تصيب بشكل مؤلم ذوي الدخل المنخفض".

وأشاد الرئيس بأداء الحكومة الروسية، وقال إنها تعمل بشكل واضح ومتماسك كفريق محترف، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي لم يتعاف من ركود العام الماضي فحسب بل تجاوز مستواه قبل الأزمة وعاد إلى مسار النمو.

وأكد بوتين أنه على الحكومة الروسية الانتقال من الإجراءات الطارئة لمكافحة الأزمات إلى الإجراءات المنهجية من أجل تحفيز التوظيف والنشاط التجاري.

وكان الرئيس الروسي قد أشار، أمس خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مؤشر التضخم في روسيا بلغ الآن مستوى 8%.

المصدر: "تاس"