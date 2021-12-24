أول شركة روسية تبرم اتفاقية لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن شركة الغاز الروسية "نوفاتيك" باتت أول شركة روسية تبرم اتفاقا لتصدير الهيدروجين بأحجام صناعة إلى أوروبا، حيث وقعت عقدا مع شركة Uniper الألمانية.

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وستنتج شركة "نوفاتيك" الهيدروجين من الغاز باستخدام تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون. ويسمى الهيدروجين بهذا التركيب الكيميائي الأزرق. وستقوم الشركة الروسية بتحويله إلى أمونيا سائلة وتصديره.

وسيتم إنتاج المادة في منشآة تمتلكها الشركة الروسية في شبه جزيرة يامال بغرب سيبيريا بروسيا، وتعد أكبر مصدر في روسيا للغاز الطبيعي. وسيتم شحن المادة عبر البحر إلى محطة الشركة الألمانية في مدينة فيلهلمسهافن في شمال غرب ألمانيا.

وفي وقت سابق أفاد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، بأن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين، وأن استخدام التقنيات الجديدة يجب أن يساهم في زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين وكذلك نقله وتخزينه.

وأضاف الوزير، أن روسيا تستهدف الاستحواذ على نحو 20% من سوق الهيدروجين العالمية. كذلك كشفت وثيقة حكومية عن أن روسيا تخطط لتطوير قطاع الهيدرجين لتصل قيمة صادراته السنوية بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار.

المصدر: "كوميرسانت"