النفط يرتفع مع انحسار المخاوف من انخفاض الطلب بسبب "أوميكرون"

ارتفعت أسعار النفط في جلسة شهدت تداولات محدودة يوم الخميس، بدعم من مؤشرات على إمكانية احتواء أسوأ تداعيات المتحور "أوميكرون".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.56 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 26 نوفمبر، بزيادة 4.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية، لتصعد 4.1 بالمئة خلال الأسبوع.

وكان حجم التداول محدودا اليوم الخميس، حيث جرى تداول 244 ألف عقد فقط للشهر المقبل، وفقا لبيانات "رفينيتيف أيكون"، مقارنة بمتوسط يومي يبلغ 381 ألف عقد خلال المئتي يوم الماضية.

وأفادت بيانات من شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020، حيث يبلغ إجمالي عدد الحفارات الآن 586، ما ينبئ بزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

المصدر: "رويترز"