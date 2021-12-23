رئيس الوزراء المصري: فاتورة دعم الوقود انخفضت إلى 17 مليار جنيه من 128 مليار جنيه في أربع سنوات

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، مصر تواجه تحد كبير لمدة عقود بجانب استمرار الدولة فى تنفيذ بعض القرارات دون النظر فى إعادة هذه الآليات والتأكد من استهداف الفئات المستحقة.

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وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية مصر الأولى، أنه لابد من مراجعة الحكومة لمنظومة الدعم والحكومة ليست منفصلة عن الشعب ومنذ 4 سنوات كان دعم المحروقات 128 مليار جنيه والآن وصل 17 مليار جنيه وتم عمل خطوة هامة في هيكلة الدعم.

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن المبالغ التي توفرت من منظومة الدعم تم تنفيذ بها استثمارات ضخمة استفاد بها كافة المواطنين فى بناء دولة للمستقبل مع معرفة الموارد والامكانيات للدولة المصرية ونحاول بقدر وهناك تحد كبير يواجهنا وهي الزيادة السكانية.

وأوضح أن الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد، موضحا أنه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فإن التنمية التى تشهدها العاصمة ليس انتقال جغرافى وليست تنمية مبانى فقط ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.

المصدر: اليوم السابع