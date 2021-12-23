وزير التموين المصري يعلق على قرار السيسي

علق وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم إصدار بطاقات التموين الجديدة بالنسبة للمتزوجين حديثا لأكثر من فردين.

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وقال وزير التموين أن حديث الرئيس المصري معناه أنه لا توجد بطاقات تموين جديدة، ولا توجد إضافة مواليد، وسوف يجري الأخذ في الاعتبار ما وجه به الرئيس المصري من أجل ضبط الأمور اللازمة بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري بأن من يتزوج عليه أن يتحمل مسؤولية قراره، قائلا: "ليس من حق المتزوج أن يحصل على بطاقة تموين إذا كان غير مدرج في المنظومة التموينية، أما إذا كان يحصل على تموين من الأساس في بطاقة أسرته فليس من حقه أن يطالب الدولة بإضافة المواليد بعد الإنجاب".

وأكد وزير التموين المصري أن السيسي، كان يتحدث عن مسؤولية الشخص في القرار الذي يتخذه، موضحا أن الموضوع سيجرى دراسته فيما يأتي من جديد دون تأثر البطاقات الموجودة بالفعل.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "ما يأتي لنا من التضامن الاجتماعي سيجري بحثه، وبالنسبة للفئات الأكثر احتياجا أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة أو أرامل أو أيتام والفئات الأولى بالرعاية التي نص عليها القرار رقم 62 لسنة 2021، يجري إصدار بطاقات لهم لأنهم أسر مستحقة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تحدث أمس الأربعاء على هامش افتتاح مشروعات جديدة من أسيوط، قائلًا إنه بسبب ثقافة النمو السكاني فزيادة عدد المواليد دون تقدير كيفية الإصراف عليه يجب أن يتراجع.

المصدر: الوطن