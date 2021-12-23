 
مباشر
عاجل
بوتين: هناك انطباع بأن التحضيرات جارية لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس

أوكرانيا مضطرة لشراء الغاز بأسعار مرتفعة

مال وأعمال

أوكرانيا مضطرة لشراء الغاز بأسعار مرتفعة
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0wx

أفاد يوري فيترينكو، رئيس شركة الطاقة "نافتوغاز أوكرانيا" بأن كييف مجبرة على شراء الغاز بأي ثمن، لأن إنتاجها الخاص غير كاف، لذلك تنوي الشركة جذب أموال من الأسواق الدولية.

إقرأ المزيد
بعد تسجيلها مستويات تاريخية.. أسعار الغاز في أوروبا تتراجع
بعد تسجيلها مستويات تاريخية.. أسعار الغاز في أوروبا تتراجع

وقال فيترينكو في مقابلة صحفية: "بكل الأحوال سنشتري الغاز لأننا لا نملك ما يكفي من إنتاجنا، على الأقل حتى ينخفض ​​الاستهلاك (في أوكرانيا)".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الإنتاج الأوكراني من الغاز الطبيعي لا يغطي احتياجات الأفراد والشركات في أوكرانيا.

وتشهد أوروبا ارتفاعا في الطلب على الوقود الأزرق، مع تراجع مخزونات الغاز الأرضية، الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا