أوكرانيا مضطرة لشراء الغاز بأسعار مرتفعة

أفاد يوري فيترينكو، رئيس شركة الطاقة "نافتوغاز أوكرانيا" بأن كييف مجبرة على شراء الغاز بأي ثمن، لأن إنتاجها الخاص غير كاف، لذلك تنوي الشركة جذب أموال من الأسواق الدولية.

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وقال فيترينكو في مقابلة صحفية: "بكل الأحوال سنشتري الغاز لأننا لا نملك ما يكفي من إنتاجنا، على الأقل حتى ينخفض ​​الاستهلاك (في أوكرانيا)".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الإنتاج الأوكراني من الغاز الطبيعي لا يغطي احتياجات الأفراد والشركات في أوكرانيا.

وتشهد أوروبا ارتفاعا في الطلب على الوقود الأزرق، مع تراجع مخزونات الغاز الأرضية، الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية.

المصدر: نوفوستي